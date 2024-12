Homem desaparece após barco virar no Rio Aquidauana

Um homem, visitante de São Paulo, desapareceu no Rio Aquidauana, na tarde de sábado, 7, após o barco virar. O Corpo de Bombeiros continua as buscas neste domingo, 8. A família estava hospedada em um rancho da região, próximo da BR-262, entre Aquidauana e Anastácio.

Segundo os bombeiros, por volta das 15h30, a família aproveitava o turismo e estava tirando as últimas fotos para ir embora. Eles subiam o rio, próximo a uma cachoeira. Entretanto, o barco virou e três pessoas caíram, sendo o piloto, pai e filho.

O proprietário teria escutado gritos e tentou ajudar. O piloto e o filho do visitante teriam conseguido segurar no barco. Contudo, o pai não foi mais visto. Além disso, eles não estavam usando coletes salva-vidas. A família seria de São Paulo e visitava a região.

As buscas foram interrompidas na noite de sábado e retomada nas primeiras horas do dia deste domingo. A equipe do rancho também auxilia nas buscas com embarcações.

*Material atualizado para correção de informações às 10h12.