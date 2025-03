Pai e filho sÃ£o presos apÃ³s roubo em Miranda

Dracco

Uma operação conjunta das forças de segurança de Mato Grosso do Sul resultou na prisão de três suspeitos envolvidos em um assalto a um idoso de 66 anos, ocorrido na cidade de Miranda.

O crime, praticado com o uso de arma de fogo, aconteceu na noite do dia 18 de março de 2025, em uma conveniência local.

Durante a ação criminosa, os assaltantes subtraíram joias e outros pertences da vítima, além de restringirem sua liberdade sob ameaça armada.

Assim que tomou conhecimento do fato, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) e da Delegacia de Polícia de Bonito, com o apoio da Polícia Militar do MS, iniciou os levantamentos para identificar e capturar os responsáveis, bem como recuperar os bens roubados e apreender a arma utilizada no crime.

INVESTIGAÇÕES E PRISÕES

A ação conjunta contou com intensa troca de informações entre as equipes envolvidas.

Após diligências, os agentes identificaram três suspeitos, entre eles um homem de 50 anos e seu filho, de 26 anos.

Na tarde do dia 19 de março de 2025, o suspeito apontado como líder do grupo foi localizado enquanto se deslocava para Campo Grande, conduzindo um veículo GM/Onix de cor prata.

Durante a abordagem, os policiais encontraram as joias da vítima, que foram prontamente reconhecidas. Além disso, constatou-se que o suspeito utilizava tornozeleira eletrônica, mas empregava bloqueadores de sinal para inibir o monitoramento.

Logo após, as informações obtidas possibilitaram a prisão dos outros dois suspeitos, localizados em Bonito.

Com eles, os policiais apreenderam a arma de fogo usada no crime, um revólver calibre.38, além das roupas utilizadas na ação criminosa e outros objetos relevantes para a investigação.

Os detidos foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo contra pessoa idosa, majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. O líder do grupo e seu filho já possuíam antecedentes criminais por roubos e extorsão mediante sequestro, o que reforça a periculosidade da dupla.

A operação reafirma o compromisso das forças de segurança em combater a criminalidade e garantir a segurança da população sul-mato-grossense.