Pai e filho são presos em depósito de maconha em área rural de Rio Brilhante

Apreensão no local do crime / Divulgação

A Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante realizou, na última quinta-feira, 6, com a Polícia Militar, a prisão em flagrante de dois homens, um de 25 anos e outro de 55 anos, responsáveis por manterem em depósito grande quantidade de drogas e arma de fogo irregular, na zona rural do município. Segundo apurado, a Polícia Civil recebeu uma denúncia de que havia drogas armazenadas no Assentamento Getúlio Vargas e com apoio da Polícia Militar foi até o local para verificar a procedência das informações recebidas.

Como no dia anterior aos fatos, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) teria apreendido, aproximadamente, 256kg de maconha em 279 tabletes dentro de um veículo, em local bem próximo ao denunciado, no mesmo Assentamento, as equipes foram checar os fatos e encontraram no interior de um chiqueiro, cerca de 46kg de maconha em depósito. Após constatação da situação flagrancial, foram realizadas buscas na residência, sendo encontradas 01 espingarda calibre .12 e 12 munições intactas do mesmo calibre, na residência.

Foi efetuada a prisão em flagrante do proprietário do local e do filho dele, que afirmou ser o responsável pela droga. Os conduzidos foram encaminhados para Delegacia de Rio Brilhante, onde foram autuados pelo crime de Tráfico de Drogas e Posse Irregular de Arma de Fogo e permanecem à disposição da Justiça.