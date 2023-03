Pai é preso ao furtar R$ 236 em chocolates com filho de 3 anos

Caso foi registrado na Delegacia / Diário Corumbaense

Homem foi preso nessa segunda-feira, dia 27, ao furtar R$ 236 em chocolates em um supermercado na Vila Popular, em Corumbá. Ele estava com o filho de 3 anos na hora do crime.

Conforme o Diário Corumbaense, pai e filho estavam no local, quando o homem levantou a suspeita. O caso aconteceu por volta das 16h20 e foi atendido pela Polícia Militar. O homem, que é pai do menino, tentava sair do supermercado, com pouco mais de R$ 236,00 em chocolates. Ele foi flagrado por câmeras de segurança e contido por funcionários do estabelecimento comercial.

Em nota à imprensa, a Polícia Militar informou que acionou o Conselho Tutelar por causa da criança, mas foi relatado à equipe que os conselheiros estavam em audiência no Fórum, e que não poderiam acompanhar naquele momento. A guarnição seguiu com pai e filho para a Delegacia de Polícia Civil, no banco traseiro da viatura.

O Conselho Tutelar esclareceu que, por volta das 17h50, uma conselheira foi ao Distrito Policial e, em conversa com o pai do menino, ele deu o telefone da avó, que mora em Ladário. Em seguida, a conselheira levou a criança até a residência da família e o entregou para a mãe.

O telefone de contato do Conselho Tutelar de Corumbá é o 0800 647 4488.