Pai é preso após incendiar casa com três filhos dentro na Capital

Registro na Deam / Polícia Civil

Um homem de 33 anos foi preso após incendiar a casa da companheira, no domingo, 23, na Vila Bordon, em Campo Grande. Na hora do crime, os três filhos do casal estavam dentro do imóvel.

O fogo causou danos significativos à residência, destruindo parcialmente o local. O cômodo mais atingido teve o telhado danificado, além de roupas e outros itens que foram queimados.

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi cumprido nesta segunda-feira (24) por uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

O homem foi levado à Deam e, em seguida, será transferido para o presídio, onde ficará à disposição da justiça.