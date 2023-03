Pai é preso após trancar filha em carro para fazer sexo grupal em rodoviária

Caso foi registrado em Anápolis-GO / Divulgação/ Metrópoles

Homem de 42 anos, foi preso após trancar a filha de 7 em um carro enquanto ele participava de um sexo grupal em banheiro do Terminal Rodoviário de Anápolis, a 55 km da capital goiana. O caso foi divulgado pelo Metrópoles.

Conforme o site, a Polícia Militar de Goiás foi ao local e constatou que o pai da menina estava acompanhado de outros três homens.

O caso aconteceu no último sábado (18). Segundo a PM, a corporação recebeu uma denúncia anônima sobre as relações sexuais no banheiro do estabelecimento, no entanto, quando os agentes chegaram ao local, encontraram apenas o pai da criança. Os outros homens já haviam ido embora.

O homem, que não teve o nome divulgado, confessou ter participado do sexo grupal e contou que o carro dele estava no estacionamento da rodoviária. Ao chegar ao veículo, a PM viu a criança, que estava trancada, e constatou que as janelas do automóvel estavam “fechadas quase por completo”.

Aos policiais a criança disse que já havia sido deixada sozinha em situações semelhantes outras vezes. Porém, o pai negou e disse que havia sido a primeira vez.

Ele foi detido e chegou a ser levado à Central de Flagrantes da cidade, mas acabou liberado. O caso foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, que instaurou inquérito policial pelo crime de abandono de incapaz agravado, cuja pena pode chegar a 3 anos de detenção.