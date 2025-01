Pai é preso por sequestrar, agredir e tentar abusar de adolescente na Capital

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax, Ilustrativa

Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira, 1 de janeiro, por sequestrar, agredir e tentar abusar sexualmente da própria filha, de 15 anos, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada, inicialmente, para uma ocorrência de agressão em um quarto de hotel. Vários cômodos do local estavam com sangue.

O homem estava com a camiseta ensanguentada e, aparentemente, consumido bebida alcoólica. A adolescente relatou que o pai já havia abusado antes, contudo, ele a convidou para passar a Virada do Ano.

Ainda conforme ela, o suspeito reservou um quarto no hotel, o que causou estranheza, pois estariam hospedados na casa de uma tia. Ao entrar no quarto, o homem se despediu e agrediu ao tentar se fugir do estupro. A polícia foi acionada.

As diligências corroboraram o detalhado depoimento da vítima, ensejando a prisão em flagrante do suspeito, que foi decretada pelo delegado plantonista. O suspeito responderá por estupro majorado e dano, não se descartando também a possibilidade de cárcere privado, que será melhor cotejada com os depoimentos futuros a serem colhidos.

A vítima, por sua vez, foi acolhida emergencialmente pelo Conselho Tutelar, onde aguarda a vinda da mãe.