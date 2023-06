Pais abandonam menino de 7 anos por 3 dias para viajar em Amambai

Caso foi registrado no Conselho Tutelar / Divulgação

Menino de 7 anos foi encontrado sozinho em um apartamento no centro de Amambai, após a mãe e o padrasto saírem para viajar. O garoto ficou por três dias sozinho.

Conforme o Cgnews, a criança foi resgatada após denúncia feita na noite de sábado, dia 10.

O alerta foi dado por volta das 19h, quando a Polícia Civil recebeu uma ligação de um parente da criança indignado com o abandono. A denúncia era de que a mãe de 21 anos, e o padrasto, de 24 anos, haviam deixado o menino desacompanhado em um apartamento. Preocupado com a situação, o denunciante prontamente acionou as autoridades.

Uma equipe policial foi enviada ao local e encontrou a criança no apartamento número 6. Ela confirmou estar sozinha há três dias e revelou que seus pais já haviam feito isso outras vezes, deixando-a responsável pelo cuidado dos cachorros da família.

Segundo, o parente do menino, o padrasto trabalha na Defensoria Pública e que ele mesmo sabe que não se deve tratar uma criança dessa maneira. Diante da gravidade do caso, o Conselho Tutelar foi acionado para tomar as medidas adequadas de proteção à criança.

Posteriormente os pais do menor compareceram à Delegacia de Polícia de Amambai para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. A criança foi temporariamente entregue ao tio, que a entregou novamente aos pais após a intervenção das autoridades.