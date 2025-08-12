Palestra sobre combate à violência contra a mulher é realizada em escola de Jardim

Os estudantes participaram de dinâmica interativa para identificar comportamentos que auxiliam ou dificultam o acolhimento das vítimas
Divulgação Polícia Civil
Na manhã desta terça-feira (12), a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Jardim realizou uma palestra para alunos do 2º ano da Escola Estadual Rufino, no município de Jardim. A iniciativa faz parte da Operação Shamar e da campanha Agosto Lilás, que visam conscientizar sobre a prevenção e o enfrentamento à violência de gênero.
O evento, promovido em parceria com a Casa da Mulher Jardinense, teve como tema “Fazendo a Diferença – Agosto Lilás”. Durante a palestra, a delegada Allana Zarelli destacou a importância do papel de cada pessoa na luta contra a violência contra a mulher, abordando temas como masculinidade saudável, empoderamento feminino e formas de apoiar vítimas.
Os estudantes participaram de uma dinâmica interativa, onde discutiram diferentes situações para identificar comportamentos que ajudam ou dificultam o acolhimento e a proteção das vítimas.
Essa ação integra as atividades realizadas ao longo do mês de agosto para reforçar o compromisso da Polícia Civil e da rede de atendimento de Jardim em promover uma sociedade mais justa e igualitária, com atenção especial à prevenção da violência de gênero.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas em Sidrolândia
Sidrolândia inaugura estrada que liga assentamentos rurais
PRF recupera veículo furtado após perseguição em Sidrolândia
Economia
Instituto realiza ajustes e correções de inconsistências tecnológicas
Economia
No entanto, produto é o segundo maior peso da inflação em 12 meses
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS