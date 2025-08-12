Acessibilidade

12 de Agosto de 2025 • 19:08

Palestra sobre combate à violência contra a mulher é realizada em escola de Jardim

Os estudantes participaram de dinâmica interativa para identificar comportamentos que auxiliam ou dificultam o acolhimento das vítimas

Publicado em 12/08/2025 às 18:31

Divulgação Polícia Civil

Na manhã desta terça-feira (12), a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Jardim realizou uma palestra para alunos do 2º ano da Escola Estadual Rufino, no município de Jardim. A iniciativa faz parte da Operação Shamar e da campanha Agosto Lilás, que visam conscientizar sobre a prevenção e o enfrentamento à violência de gênero.

O evento, promovido em parceria com a Casa da Mulher Jardinense, teve como tema “Fazendo a Diferença – Agosto Lilás”. Durante a palestra, a delegada Allana Zarelli destacou a importância do papel de cada pessoa na luta contra a violência contra a mulher, abordando temas como masculinidade saudável, empoderamento feminino e formas de apoiar vítimas.

Os estudantes participaram de uma dinâmica interativa, onde discutiram diferentes situações para identificar comportamentos que ajudam ou dificultam o acolhimento e a proteção das vítimas.

Essa ação integra as atividades realizadas ao longo do mês de agosto para reforçar o compromisso da Polícia Civil e da rede de atendimento de Jardim em promover uma sociedade mais justa e igualitária, com atenção especial à prevenção da violência de gênero.

