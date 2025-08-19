Acessibilidade

19 de Agosto de 2025 • 20:03

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

Palestra sobre golpes digitais é realizada no CRAS em Ribas do Rio Pardo

A palestra também trouxe reflexões sobre o Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher

Redação

Publicado em 19/08/2025 às 18:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

Na tarde desta terça-feira (19), a Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo realizou uma palestra no CRAS Central voltada ao grupo de idosos atendidos pela unidade. O encontro teve como foco os crimes digitais, especialmente golpes de estelionato, que têm atingido cada vez mais pessoas da terceira idade.

O delegado responsável explicou, de forma didática, como os criminosos agem e compartilhou orientações práticas de prevenção, além de reforçar a importância de acionar a polícia diante de qualquer tentativa de fraude.

A palestra também trouxe reflexões sobre o Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, destacando a necessidade de apoio às vítimas e o incentivo à denúncia.

A ação reforça o compromisso da Polícia Civil em se aproximar da comunidade, promovendo informação de qualidade para a proteção e bem-estar da população idosa.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Polícia apreende R$ 1,4 milhão em produtos ilegais em Dourados

Polícia

PRF apreende seis toneladas de maconha escondidas em caminhão em Dourados

Policial

Furto de capacetes é registrado em Anastácio

Motociclista sem capacete morre após perder controle da moto e bater em poste

Casal é preso por furtar capacete em supermercado de Aquidauana

Capacete de R$ 1.200 é furtado no estacionamento da UEMS em Aquidauana

Policial

Condenado por homicídio em 2019 é preso no bairro Monte Castelo

Publicidade

Polícia

PRF apreende 18 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-267

ÚLTIMAS

Meio Ambiente

Onça-pintada é perseguida por queixadas em Corumbá

Flagra raro mostra dinâmica entre predador e presas na RPPN Acurizal

Política

Eduardo Riedel deixa o PSDB e se filia ao PP

Com a mudança, partido tucano perde seu último governador eleito

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo