Palestra sobre golpes digitais é realizada no CRAS em Ribas do Rio Pardo

Divulgação
Na tarde desta terça-feira (19), a Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo realizou uma palestra no CRAS Central voltada ao grupo de idosos atendidos pela unidade. O encontro teve como foco os crimes digitais, especialmente golpes de estelionato, que têm atingido cada vez mais pessoas da terceira idade.
O delegado responsável explicou, de forma didática, como os criminosos agem e compartilhou orientações práticas de prevenção, além de reforçar a importância de acionar a polícia diante de qualquer tentativa de fraude.
A palestra também trouxe reflexões sobre o Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, destacando a necessidade de apoio às vítimas e o incentivo à denúncia.
A ação reforça o compromisso da Polícia Civil em se aproximar da comunidade, promovendo informação de qualidade para a proteção e bem-estar da população idosa.
