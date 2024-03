Para coibir furtos nas áreas rurais de MS, PM inicia operação Carcará

Divulgação

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do BPMRu (Batalhão de Polícia Militar Rural) e com apoio do 1º BPMA (1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental), do GPA (Grupamento de Policiamento Aéreo), do 11º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e do serviço de inteligência, iniciou uma nova etapa da Operação “Carcará I” em Bela Vista e região, ação planejada pelo Comando de Policiamento Rural da PMMS, para coibir práticas delituosas nas áreas rurais, com foco no crime de abigeato (furto de gado).

A intensificação do policiamento continuará em Bela Vista e região por 90 dias, com constante monitoramento e troca de informações com os produtores rurais.

A Operação “Carcará I” recebe este nome por ser uma ave de rapina que se destaca pela agilidade nas caçadas e adaptabilidade aos diversos ambientes, símbolo de altivez e prontidão.

O Batalhão de Polícia Militar Rural é uma Unidade Especializada da Polícia Militar que foi criada para atender as demandas do campo, atuando de forma técnica e direcionada para a realidade de cada macrorregião do Estado.

A primeira fase da Operação tem como principal objetivo combater os crimes de abigeato, intensificando a execução do policiamento com ações de caráter preventivo, de acordo com a mancha criminal identificada. Várias equipes rurais estão atuando em todo estado, com apoio de outras unidades da Polícia Militar.

Os resultados desta fase da Operação foram 25 cabeças de gado recuperadas, 02 autores de abigeato presos, 10 armas de fogo apreendidas, prisão de 03 foragidos da justiça, 01 carreta recuperada que havia sido roubada em Goiás, 01 caminhonete recuperada que havia sido furtada, prisão de um traficante de drogas e apreensão do produto ilícito, totalizando 10 pessoas presas.

O melhor resultado da Operação Carcará 1 consiste na ausência de crimes de abigeato nesta semana na região de Bela Vista, o que comprova a eficiência do trabalho preventivo que continuará nos próximos meses. Novas edições serão realizadas na região sul e no Pantanal, com protocolos direcionados às características de cada localidade.

O BPMRu (Batalhão de Polícia Militar Rural) faz parte do Programa Campo Mais Seguro do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, criado para atender de forma especializada a população das áreas rurais, permitindo a padronização e a efetividade de ações em todo o território estadual. Dentre as premissas do Programa estão a troca constante de informações entre a polícia e a população rural, por meio da Rede de vizinhos em alerta, bem como a visita técnica e o monitoramento das propriedades rurais.

Durante a execução das atividades preventivas a equipe policial identifica os pontos vulneráveis, indicando soluções e dicas de segurança à população, com a finalidade de prevenir crimes. Na sequência a propriedade rural passa a fazer parte do sistema de monitoramento recebendo uma placa de identificação na porteira da fazenda, chácara ou sítio.

Uma vez a propriedade rural sendo parte do Programa Campo Mais Seguro, terá os dados cadastrados no sistema de georreferenciamento com quantidade e nomes dos funcionários, marcas de implementos agrícolas, telefone de contato, dentre outras diversas informações importantes para a Polícia Militar no desenvolvimento do policiamento rural e num eventual acionamento emergencial.

Em Mato Grosso do Sul, aproximadamente 9.866 propriedades rurais estão cadastradas. O produtor rural que deseja participar do programa deverá entrar em contato com o BPMRu e solicitar a visita técnica, por meio do telefone/WhatsApp: (67) 99202-1116.

A Polícia Militar reforça o telefone gratuito 181, disponível para disque denúncia, que pode ser de forma anônima para informações de qualquer tipo de crime.