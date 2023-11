Para se vingar de ex-mulher, homem mata gatinho em Nova Alvorada do Sul

Homem matou o animal / Alvorada Informa

Para se vingar da esposa, um homem decapitou o gatinho dela, na tarde desta quinta-feira (2), na cidade de Nova Alvorada do Sul. O autor foi preso em flagrante e deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (3).

Segundo o CG News, o suspeito estava "alterado" e discutia com a esposa na tarde de ontem. Durante a briga, ameaçava bater nela, momento em que a vítima disse "pode me matar, quem eu mais amo está aqui do meu lado", se referindo ao gato.

Foi quando o suspeito pegou um facão e decapitou o animal no quintal da residência. Na sequência, a vítima acionou a Polícia Militar.

Segundo o registro da ocorrência, o homem estava alterado e acabou preso em flagrante por "praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, se ocorre morte do animal".