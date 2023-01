Paraguaia é presa pelo DOF levando droga para Campo Grande

Divulgação

Uma paraguaia de 23 anos foi presa por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na noite desta quarta-feira (11), na MS-164 em Ponta Porã, transportando 21 tabletes de maconha para Campo Grande em um ônibus.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia no trevo do Copo Sujo quando abordaram o coletivo, que tinha saído de Ponta Porã com destino à capital do Estado.

Durante entrevista, a jovem apresentou muito nervosismo o que chamou à atenção dos policiais.

Após apresentar sua bagagem foram localizados diversos tabletes de maconha, que totalizaram dez quilos do entorpecente. Ela alegou que pegou a droga em Ponta Porã e deixaria em Campo Grande, não informando o valor que receberia.

O material aprendido, avaliado em aproximadamente R$ 21 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, juntamente com a mulher.