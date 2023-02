Partida entre Coxim e Costa Rica termina em confusão e acusação de racismo

A partida da 5ª rodada do Campeonato Sul-mato-grossense, entre o Coxim e Costa Rica, no último sábado (18) terminou em confusão entre a arbitragem jogadores do Coxim e a Polícia Militar. Um dos atletas acusa a polícia de racismo dentro de campo.

O desentendimento entre os jogadores aconteceu em vários trechos da disputa, entretanto, no final dos 11 minutos de acréscimo, houve uma discussão entre dirigentes, atletas e a arbitragem.

A PM foi acionada para intervir e acalmar os ânimos, quando um dos policiais diz para os jogadores se afastarem, chega a apontar uma arma para um deles. A partida foi transmitida ao vivo pelo canal do Costa Rica Esporte TV.

De acordo com o Nova Notícias, o jogador do Coxim acusa o policial de racismo. “O que a gente sofreu no campo agora, isso aí não pode existir não. Polícia apontar arma pra jogador. A gente não é bandido não, só porque eu sou da cor, me chamou de ‘seu preto do c*’, isso aí não existe em futebol de série A sul-mato-grossense. Isso não existe”, disse o jogador.

