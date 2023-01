Partiu como um guerreiro, diz irmã de homem que morreu para salvar criança

Rio Aquidauana

As buscas iniciaram no sábado (31), quando Luiz desapareceu ao salvar uma criança que estava se afogando. Foram dias angustiantes para família do promotor de venda de um atacadista.

“Partiu como um guerreiro salvando a vida de uma criança, e isso jamais será esquecido entre nós”. Pelas redes sociais, a jornalista Camila da Costa, irmã de Luiz Carlos Costa, desabafou sobre a perda do rapaz que morreu afogado no Rio Aquidauana, em Ribas do Rio Pardo. O corpo foi encontrado na tarde desta terça-feira (3).

“Imaginei várias coisas pra essa virada do ano, mas a única coisa que eu jamais imaginaria era perder meu irmão. Não imaginei passar mais de 24h dentro de um carro esperando uma equipe chegar com a pior das notícias, não imaginei à meia noite trocar meus votos de Ano Novo por um só pedido que era de te encontrar com vida. Nunca imaginei em ter que me manter forte e segurar a barra da nossa mãe em perder um filho justamente nessa data, não imaginei ficar três dias esperando notícias”, escreveu.

O corpo foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros a 1.400 metros do local do afogamento. A família participava de uma confraternização da igreja, quando ele percebeu que a criança estava se afogando. Ele pulou no rio, mesmo sem saber nadar, e a socorreu.

“A única coisa que me trás conforto é que você partiu como um guerreiro salvando a vida de uma criança e isso jamais será esquecido entre nós”.