Passageiras de ônibus são flagradas com 8kg de cocaína em Miranda

Droga foi apreendida / Divulgação Dof

Duas bolivianas, de 21 anos, foram flagradas com 8,4kg de cocaína em um ônibus de viagem durante fiscalização na BR-262, em Miranda. O caso ocorreu nesta sexta-feira, dia 23.

Segundo informações do Diário Corumbaense, ambas foram presas pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

Os policiais faziam bloqueio na rodovia quando deram ordem de parada a um ônibus com o itinerário Corumbá/São Paulo, por volta das 2h15. As duas apresentaram muito nervosismo com a presença dos policiais e, questionadas, ambas acabaram contando que transportavam cocaína.

Revelaram que pegaram o entorpecente na Rodoviária de Corumbá e que receberiam quatro mil bolivianos, aproximadamente R$ 2,5 mil, para levar a droga até São Paulo.

As duas mulheres e o entorpecente apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 420 mil, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Miranda.