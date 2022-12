Passageiro ferido em acidente na BR-262 é encaminhado em estado grave à Capital

Carreta pegou fogo / Corpo de Bombeiros

Passageiro ferido em acidente na BR-262, que estava no carro de passeio que bateu de frente com carreta, foi transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande.

Conforme informações apuradas pelo O Pantaneiro, o homem identificado como Fábio, foi transferido em vaga zero com TCE (Traumatismo Craniano Encefálico) grave.

Ele teria saído do hospital de Aquidauana desorientado. A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada ao Hospital de Miranda e depois, para o Hospital de Aquidauana.

Além de Fábio, também foi socorrida uma mulher que estava no carro. A princípio, ela teria recebido alta hospitalar.

Acidente

Carro de passeio Golf bateu de frente com carreta carregada de minério, na tarde de ontem (28), na BR-262, em Miranda. A motorista do carro, identificada como Liz Saletti Kusisin, tinha 29 anos e morreu presa às ferragens. Ela era servidora pública da Agenfa.

O motorista do caminhão carregado com minério, ainda não foi retirado do veículo, pois a carga parou em cima da cabine, dificultando a remoção. O Corpo de Bombeiros não confirma a morte dele, identificado com Vanderlei.