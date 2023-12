Passageiros ficam feridos em acidente envolvendo dois ônibus na BR-262

Corpo de Bombeiros

Acidente envolvendo dois ônibus deixou quatro pessoas feridas com estilhaços de vidro, na madrugada desta sexta-feira (29), na BR-262, próximo da ponte Porto Morrinho, em Corumbá.

Segundo o jornal Capital do Pantanal, um dos ônibus pertence a empresa de aviação Andorinha e foi fretado para transportar trabalhadores de uma mineradora da região.

Há indícios de que o outro veículo seja clandestino e que no momento do acidente estivesse com os faróis apagados.

Conforme nota da empresa Andorinha, com o impacto da colisão, uma das janelas foi quebrada e os estilhaços atingiram passageiros.

As vítimas sofreram ferimentos leves, foram socorridas e levadas para um hospital em Corumbá. Depois de passarem por atendimento médico, foram liberadas.

Ainda conforme a empresa de aviação, outro veículo também foi fretado para fazer o transporte dos trabalhadores, no entanto, não teve relação com o acidente e seguiu para a garagem.