Pastor de Três Lagoas acusado de estupro de menina de oito anos

Criança receberá acompanhamento

Um homem de 51 anos foi preso nesta terça-feira, 27, em Três Lagoas, acusado de estupro de uma menina de oito anos, após visitar uma cidade de MS. O pastor, que tinha proximidade com a família da vítima, teve a prisão preventiva decretada.

Segundo a Polícia Civil, a criança ficou sete dias internada no hospital da cidade, com indícios do abuso sexual. Testemunhas foram ouvidas. O crime teria acontecido há algumas semanas. A perícia sexológica constatou lesões e o rompimento himenal na vítima.

O delegado Rafael Avelino Mantovani realizou a prisão na cidade de Brasilândia, onde o acusado tem um imóvel.

Ainda conforme a polícia, estupro de vulnerável ocorre na obscuridade e é geralmente praticado por pessoas próximas à família. Mudanças de comportamento nas crianças devem ser observadas.

Qualquer denúncia poderá ser efetuada pelo número 67-35461294.