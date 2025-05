Polícia Civil de Bodoquena investigou e prendeu autor de furto com rapidez e eficiência / Divulgação

Equipe da Polícia Civil de Bodoquena foi rápida e eficiente ao investigar o furto de uma camionete, ocorrido nas proximidades do local de um dos eventos alusivos aos 45 anos do município, no último fim de semana. A recuperação do veículo e prisão do autor do furto, aconteceu entre os dias 11 e 12 de maio.

No final da tarde do dia 12, a PC conseguiu localizar e prender o autor do furto, cometido no dia anterior. O.F.N.C.B. já é reincidente e responde, também, por furto qualificado, em outro caso. A camionete foi furtada do centro de Bodoquena, quando o meliante aproveitou uma desatenção da vítima.

Desde o primeiro momento, a equipe de Investigação passou a realizar levantamento de informações e, rapidamente, descobriu que o veículo poderia estar em cidades vizinhas, como Miranda e Aquidauana, onde sua venda teria sido oferecida.

O autor do furto não obteve sucesso na venda e retornou para a cidade de Bodoquena, onde abandonou o veículo em um terreno baldio, tendo o capricho de fazer uma camuflagem com mato.

Com os resultados positivos da rápida e eficiente investigação, equipe da Polícia Civil de Bodoquena fez diligências de busca e captura. A ação logrou êxito e os policiais efetuaram a prisão do autor do furto, ainda em tempo do flagrante, em sua própria residência.

O resultado da operação, reforça o compromisso da Polícia Civil com a população de Mato Grosso do Sul, principalmente com a cidade de Bodoquena, no combate a atuação criminosa e proteção ao patrimônio da população.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!