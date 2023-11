PC deflagra operação "Peacekeeping" e prende, em Taquarussu, três indivíduos

A Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Taquarussu/MS, deflagrou nesta quarta-feira, 01/11, a operação "Peacekeeping", cujo nome traduz a ideia de criar condições que favoreçam a paz duradoura. Após trabalho investigativo, foram identificados três indivíduos envolvidos com o crime organizado, que frequentemente figuravam nos mais diversos gêneros de ocorrências policias, como delitos contra o patrimônio e tráfico de drogas.

Durante as investigações também ficou comprovado que o trio intimidava os cidadãos município, bem como cooptava vários adolescentes e crianças para o mundo do crime, basicamente através de intimidações, afirmando que eram integrantes de facção criminosa. Como se não bastasse, recentemente (final de semana de outubro), o trio teria agredido um adolescente que se negou a ingressar no crime, atearam fogo em objetos em via pública, bem como intimidaram e ameaçaram diversos cidadãos de bem, promovendo verdadeira noite de terror.

Após representação formulada pela Autoridade Policial, com manifestação favorável do Ministério Público Estadual, o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva dos três indivíduos investigados. A determinação judicial foi cumprida nesta data, sendo os investigados D.S, (19 anos), E.H.M.M, (18 anos) e C.M.S. (30 anos) devidamente capturados.

Os presos foram encaminhados para a carceragem da 1ª DP de Nova Andradina/MS, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam e assim que finalizadas serão encaminhadas ao Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforça seu compromisso de servir e proteger e conta com o apoio da população no fornecimento de informações que possam contribuir para o combate de todo e qualquer delito.