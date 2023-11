'Pé de Cabra' é preso após furtos em Aquidauana

Suspeito foi preso após clube / Divulgação

Um suspeito de 31 anos e conhecido por cometer vários furtos em Aquidauana-MS foi preso na noite dessa quinta-feira, 9, pela equipe da Força Tática da Polícia Militar. Ele é conhecido pelo apelido “Pé de Cabra” e estaria oferecendo bermudas supostamente oriundas de furtos pelo valor de R$20.

Segundo o boletim de ocorrência, ele foi preso na Rua Duzentos e Quatro esquina com a rua Plínio Leite, no bairro Nova Aquidauana.

O suspeito estava com um mandado de prisão em aberto. Ao perceber a aproximação da viatura, ele saiu correndo abandonando uma mochila cor marrom/rosa pulando cercas de residências na tentativa de escapar.

Os militares conseguiram alcançar o indivíduo que ainda tentou agredi-los com socos e chutes. Ele foi contido, preso e confessou ter furtado uma loja perto do quartel do Exército.