Peão de MS sofre acidente grave durante montaria na abertura da exposição

Zé Grilo sofreu um grave acidente durante sua apresentação / Redes sociais

Na noite de quinta-feira, 17, o peão de rodeio Anderson Nogueira Cunha, de 29 anos, conhecido como “Zé Grilo”, sofreu um grave acidente durante sua apresentação na abertura da 24ª Expoalto – Exposição Agropecuária de Pouso Alto, distrito de Paraíso das Águas.

Considerado uma das promessas da noite, Zé Grilo foi arremessado pelo touro durante a montaria e, ao cair, bateu com força o tórax no chifre do animal. O impacto causou grande preocupação entre os presentes, segundo o site BNC Notícias.

A equipe de socorristas do evento agiu com rapidez, prestando os primeiros atendimentos ainda na arena. Devido à gravidade do ferimento, o peão foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde segue internado na ala vermelha, em observação e aguardando exames detalhados.

Apesar do susto, a família informou que o estado de saúde do competidor é estável. Segundo a esposa dele, Bruna Rezende, Zé Grilo está consciente, andando e conversando normalmente. Ela agradeceu as mensagens de apoio e orações recebidas desde o acidente.

A organização da Expoalto manifestou solidariedade ao peão e destacou a atuação rápida e profissional das equipes médicas e de segurança do evento. Nas redes sociais, colegas de profissão e admiradores expressaram apoio e desejaram pronta recuperação ao atleta, que é amplamente respeitado no cenário do rodeio por sua coragem e dedicação.

