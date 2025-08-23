Pedestre fica ferido após ser atropelado por motocicleta

Reprodução/Ivinoticias

De acordo com informações, o acidente ocorreu por volta das 22h15, quando a vítima, ainda não identificada, atravessava a via e foi atingida pelo motociclista. Com o impacto, o homem caiu ao chão e sofreu ferimentos.

Um pedestre ficou ferido na noite desta sexta-feira (22) após ser atropelado por uma motocicleta na Avenida Brasil, em Ivinhema.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros. A vítima estava consciente, mas desorientada, com suspeita de fratura no braço direito e um corte no supercílio direito.

O condutor da motocicleta fugiu do local sem prestar socorro. Populares relataram à polícia que ele seria entregador de uma pizzaria local e apontaram o local de trabalho. Câmeras de segurança da região podem ajudar na identificação do suspeito.

A Polícia Militar registrou a ocorrência, que será investigada para responsabilizar o condutor.

