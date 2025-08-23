Acessibilidade

23 de Agosto de 2025 • 11:54

Buscar

Últimas notícias
X
Policial

Pedestre fica ferido após ser atropelado por motocicleta

Câmeras de segurança da região podem ajudar na identificação do suspeito

Redação

Publicado em 23/08/2025 às 09:37

Atualizado em 23/08/2025 às 09:39

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Reprodução/Ivinoticias

Um pedestre ficou ferido na noite desta sexta-feira (22) após ser atropelado por uma motocicleta na Avenida Brasil, em Ivinhema.

De acordo com informações, o acidente ocorreu por volta das 22h15, quando a vítima, ainda não identificada, atravessava a via e foi atingida pelo motociclista. Com o impacto, o homem caiu ao chão e sofreu ferimentos.

Leia Também

• Motorista atropela casal ao dar ré em bar e foge sem prestar socorro

• Criança sai correndo de conveniência, motoqueiro atropela e empreende fuga

• Motociclista sem habilitação atropela criança em Aquidauana

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros. A vítima estava consciente, mas desorientada, com suspeita de fratura no braço direito e um corte no supercílio direito.

O condutor da motocicleta fugiu do local sem prestar socorro. Populares relataram à polícia que ele seria entregador de uma pizzaria local e apontaram o local de trabalho. Câmeras de segurança da região podem ajudar na identificação do suspeito.

A Polícia Militar registrou a ocorrência, que será investigada para responsabilizar o condutor.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Polícia Civil fecha abatedouro clandestino de frangos em Campo Grande

Jardim

Viatura da PRF capota após perseguição na BR-267

Polícia

Homem é preso em Corumbá por descumprir medida protetiva e ameaçar ex

Operação Shamar: PM realiza palestra sobre violência doméstica em Miranda

Mato Grosso do Sul anuncia avanços no combate à violência contra a mulher

Suspeito de violência doméstica é alvo de operação em Dois Irmãos do Buriti

Polícia

Homem é preso em Corumbá durante operação nacional contra fraudes virtuais

Publicidade

Polícia

PRF apreende mais de 4 toneladas de maconha e recupera caminhonete em MS

ÚLTIMAS

FIB-25

Festival de Inverno de Bonito inicia compensação de carbono

O governador participou do momento acompanhado da primeira-dama Mônica Riedel

Clima

Frente fria chega neste fim de semana em Aquidauana

A atuação de ventos do quadrante sul também chama atenção, podendo alcançar velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, com rajadas ainda mais fortes em alguns momentos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo