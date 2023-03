Pedestre morre após ser atropelada por motorista embriagado em MS

Fachada da Delegacia onde o caso foi registrado / Dourados News

Célia Ribeiro da Silva, de 30 anos, morreu na tarde de ontem,16, após ser atropelada por um motorista embriagado durante a madrugada de hoje no cruzamento das ruas Manoel Amaro de Matos e Márcio Paiva, no bairro Vila Toscana, em Dourados.

Conforme o Dourados News, a vítima atravessava a rua quando foi atingida pelo Toyota Corolla, dirigido por Eliazar Dimas Da Silva, de 54 anos, que fugiu sem prestar socorro a mulher.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou Célia em estado grave até o Hospital da Vida, onde ela ficou internada, não resistindo aos ferimentos e falecendo durante a tarde.

Ainda de acordo com o site, o motorista foi encontrado pouco depois da cena do acidente em visível estado de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e afirmou que não viu a vítima atravessando a rua, porém, após a colisão apenas seguiu a diante. Segundo Eliazar, ele dirigia a uma velocidade de 70km/h.

Eliazar foi preso em flagrante sendo encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, onde o caso foi registrado.