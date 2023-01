Pedreiro acusado de estuprar filha de 13 anos tem prisão preventiva decretada

Divulgação Polícia Civil

O pedreiro preso acusado de estuprar a filha de 13 anos, teve a sua prisão preventiva decretada pela Justiça nesta segunda-feira (30), após passar por audiência de custódia.

Conforme informações do site Midiamax, o homem negou o crime na delegacia e disse que mantinha um bom relacionamento com a adolescente.

Ainda segundo o site, ele relatou na delegacia que acredita que a filha está com ciúmes por estar reatando o relacionamento com a mãe de seu outro filho mais novo.

O pedreiro ainda falou que a filha já apresentou namorado para ele, mas não perguntou se era virgem ou não.

O homem falou que já viu no histórico de pesquisa do celular da filha vídeos pornográficos e que já a alertou sobre este tipo de conteúdo.

CRIME

O Conselho Tutelar foi acionado no sábado (28) junto da polícia. Ao chegar ao local, a garota confirmou para as conselheiras que o pai havia tirado a virgindade e ameaçado bater nela caso contasse para alguém o ocorrido.

O homem negou o crime e alegou que a filha inventou o estupro porque ele havia limitado o uso do celular e a menina estaria com ciúmes da atual namorada do pai.

A avó paterna, mãe do autor, estava na residência e relatou que notou comportamento estranho na neta há algumas semanas e desconfiou que algo pudesse ter acontecido. A mãe da menina mora em São Paulo.