Pedreiro é preso após estuprar e manter esposa em cárcere em Campo Grande

Um pedreiro de 41 anos foi preso nessa sexta-feira, dia 19 após manter a esposa, de 55, em cárcere privado, estuprá-la e quebrar seu celular, em Campo Grande. O suspeito teria impedido a vítima de se alimentar e a obrigou a manter relações sexuais durante os dias de cárcere.

Conforme informações do Midiamax, ele e ainda teria rasgado o dinheiro que a vítima juntou para viajar e a agredido, além de tê-la proibido de se alimentar. O autor foi localizado enquanto trabalhava em uma obra de um condomínio de luxo, por policiais militares do Promuse (Programa Mulher Segura).

A vítima afirmou que o autor, embora saiba que existe medida protetiva, insistia em dormir todos os dias na residência dela. Ela conseguiu fugir do cárcere e entrou em contato com a equipe do Promuse informando que desde quarta-feira, dia 17 era agredida e mantida presa.

Segundo a vítima, o marido olhou mensagens em seu aparelho celular e ficou com ciúmes. O autor passou a agredi-la com tapas e chutes, e a vítima relatou que acredita ter desmaiado durante as agressões, já que acordou em cima da cama. O autor teria pego uma calcinha e uma camisola e mandado ela se vestir, a obrigando a ter relações sexuais com ele.

Na quinta-feira, dia 18 o suspeito não foi trabalhar e a manteve em cárcere privado. Ele a proibiu de se alimentar e continuaram as agressões, inclusive com o suspeito em posse de uma faca.

Na sexta-feira, dia 19 a mulher tomou remédio para dormir e, ao acordar, percebeu que o marido não estava em casa. Foi então que ela correu até a rua e pediu um celular emprestado para acionar a PM.

O autor foi localizado em uma obra de um condomínio de luxo, junto a uma mochila com documentos e um celular. Ele foi preso em flagrante por sequestro, cárcere privado, lesão corporal, ameaça e estupro, e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher).