Peixaria é interditada em Campo Grande por vender produtos impróprios

Fiscalização encontrou peixes deteriorados, excesso de gelo e falta de selo de inspeção
Produtos apreendidos / PCMS
Uma peixaria de Campo Grande foi interditada nesta terça-feira, 30 após equipes da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), Vigilância Sanitária, Procon-MS, SIM (Serviço de Inspeção Municipal) e Inmetro identificarem diversas irregularidades no estabelecimento.
A operação foi motivada por denúncia de um consumidor, que relatou a venda de peixes deteriorados e a prática de comercializar produtos com até 70% de gelo em vez de pescado. Além disso, os produtos não possuíam selo de inspeção e eram manipulados de forma precária.
Durante a vistoria, os fiscais constataram más condições de higiene no local, com forte odor, equipamentos enferrujados e ambiente inadequado para armazenamento e preparo.
Diante da situação, a peixaria foi imediatamente interditada e os responsáveis poderão responder por infrações sanitárias e criminais.
