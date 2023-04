Perfil de 123 mil seguidores de influencer de Aquidauana é hackeado

Mensagens falsas estão sendo compartilhadas no perfil / (Foto: Reprodução)

O perfil da influencer Vithória Santos, empresária que é criadora de conteúdo de Aquidauana, foi hackeado na última quinta-feira, 13. A jovem pede alerta para os seguidores não caírem em golpes.

Conforme Vithória, na noite de quinta, recebeu SMS alertando sobre uma portabilidade, ignorou porque não havia solicitado trocas de operadas de telefonia, pouco depois já não tinha mais acesso ao número de telefone.

A jovem notou que a conta no Instagram, com 123 mil seguidores foi deslogada do celular, quando percebeu que perdeu o acesso.

Ela viajou até Campo Grande para tentar recuperar o número, indo pessoalmente até as agências das operadoras, mas sem sucesso.

"A partir desse momento, eles [criminosos] começaram a postar como se fosse eu, tentar enganar as pessoas publicando coisas de pix, muitos foram caindo", disse.

Uma das seguidores chegou a aplicar cerca de R$ 5 mil e perdeu o valor.

"Começou chegar mensagem no meu WhastApp, que é para trabalho, começou a chegar mensagem de pessoas que caíram [no golpe]. Teve uma moça que falou que investiu todo o investimento da rescisão e estava desesperada".

Vithória procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. "Já contratei um advogado e estou acionando a justiça para notificar [as operadoras] por não ter nenhum tipo de segurança".