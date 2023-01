Pescador é preso com 279 kg no Rio Paraguai e é autuado em R$ 6,3 mil

Um homem de 33 anos foi preso durante fiscalização no Rio Paraguai, na região conhecida como Castelo, no Pantanal, localizada a 95 km da cidade de Corumbá, por pesca predatória durante a Piracema. Ele foi flagrado com 279 kg de pescado em um barco com motor de popa.

Segundo a PMA (Polícia Militar Ambiental), a equipe vigiava aos cardumes durante o período proibido de defeso. O infrator ainda havia capturado pescado acima da cota permitida, o que também é crime.

Diversos exemplares foram pegos, como das espécies pintado, cachara, pacu, curimbatá e piranha, pesando 279 kg. Além do pescado, com o pescador foram apreendidos: um barco de alumínio e um motor de popa de popa utilizados na pescaria ilegal.

O infrator recebeu voz de prisão e responderá por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória. Se condenado pelo crime, poderá pegar pena de um a três anos de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 6.280,00. O pescado será doado para instituições depois de periciado.