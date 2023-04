Pescador é preso e autuado em R$ 10,2 mil por 360 kg de peixes em Coxim

Pescado apreendido / (Foto: Divulgação)

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante, em Coxim, na quarta-feira, 5, com 360 kg de pescado da espécie pintado e cachara, pegos com redes de pesca, peixes acima e abaixo das medidas autorizadas por lei. O infrator já havia sido identificado em outra irregularidade, quando havia conseguido fugir, no início do mês.

Segundo a PMA, no dia 2 de abril, ele havia sido visto lançando peixes no rio, para escapar da situação de flagrante, em uma região conhecida como Caronal, a 150 km da cidade. Ele havia conseguido fugir em alta velocidade.

Durante a fiscalização da Operação Semana Santa, ele foi novamente visto, tentou fugir, mas uma equipe com jet ski de São Gabriel do Oeste conseguiu deter. O pescado, o barco com motor potente de 50 HP foram apreendidos.

O infrator, morador de Coxim, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil na cidade, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção e saiu após pagar fiança de R$ 6.510,00. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 10,2 mil. A multa será julgada pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).