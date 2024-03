PF apreende mais de 130kg de cocaína em Brasilândia

A Polícia Federal apreendeu, na tarde desta quinta-feira, 29/2, 133,8 kg de cocaína num fundo falso de uma caminhonete em Brasilândia/MS.

Policiais Federais abordaram uma caminhonete na MS 395, próximo à entrada do município. O motorista não soube dar maiores detalhes sobre o motivo da viagem, além de demonstrar extremo desconforto e até mesmo agressividade com os policiais.

A partir daí, foram iniciadas as buscas no interior do veículo e foram localizados três celulares. Ante as suspeitas de possível cometimento de ilícito, os policiais optaram por conduzir o motorista até a Delegacia de Polícia Federal em Três Lagoas/MS, com vistas a realizar busca minuciosa no carro, momento em que o suspeito acabou por admitir que transportava entorpecentes num fundo falso localizado no veículo.

A droga foi encontrada distribuída em diversos tabletes, localizados no estepe e num falso localizado na carroceria da caminhonete. O entorpecente, o veículo, os três celulares e R$ 4 mil em espécie foram apreendidos, e o homem atuado em flagrante por tráfico de drogas.