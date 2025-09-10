Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 16:34

Buscar

Últimas notícias
X
Policial

PF combate abuso sexual infantojuvenil em Corumbá

A Polícia Federal também reforça a importância do papel dos pais e responsáveis na proteção dos jovens, tanto no ambiente digital quanto no físico

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 15:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10/9), a 18ª fase da Operação Nicolau, para

combater crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet.

Leia Também

• PF combate abuso sexual infantojuvenil em Corumbá

• Corumbá convoca servidores para recadastramento biométrico do vale-transporte

• Corumbá receberá mais de R$ 21 milhões em investimentos para 2025

Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade, que resultou na prisão em flagrante de um suspeito. A ordem judicial foi emitida pela 1ª Vara Criminal de Corumbá. No local, os agentes apreenderam mídias digitais, que passarão por perícia para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos na rede criminosa.

O indivíduo detido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal e poderá ser responsabilizado pelos crimes de produção e armazenamento de material relacionado a abuso sexual de crianças e adolescentes.

Apesar de a legislação brasileira ainda utilizar o termo "pornografia" (conforme o artigo 241-E da Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente), para descrever conteúdos envolvendo crianças ou adolescentes em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou a exibição de seus órgãos genitais com finalidade sexual, a comunidade internacional tem adotado uma terminologia mais adequada. Expressões como "abuso sexual de crianças e adolescentes" ou "violência sexual infantojuvenil" são preferidas, pois refletem com maior precisão a gravidade e o impacto desses crimes nas vítimas.

A Polícia Federal também reforça a importância do papel dos pais e responsáveis na proteção dos jovens, tanto no ambiente digital quanto no físico. É fundamental manter um diálogo aberto com crianças e adolescentes sobre os riscos existentes na internet, orientando-os sobre o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos. Acompanhar de perto as atividades online, observar mudanças de comportamento — como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso de dispositivos eletrônicos — pode ser crucial para detectar possíveis situações de perigo.

Além disso, é essencial ensinar os jovens a reconhecer e reagir diante de abordagens inadequadas no ambiente virtual, deixando claro que sempre podem e devem buscar ajuda. A prevenção continua sendo a forma mais eficaz de proteger crianças e adolescentes, e a informação é uma ferramenta poderosa na promoção da segurança e do bem-estar.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Polícias de MS e SP realizam operação contra tráfico e armas

Policial

Motorista de aplicativo é esfaqueado e sobrevive em Sidrolândia

Policial

Homem morre em confronto com a Polícia Militar em Campo Grande

Homem morreu após descumprir medida protetiva

Spotless

Gaeco deflagra operação contra organização criminosa em Terenos

Publicidade

Polícia

Homem é preso suspeito de matar sogra em Dois Irmãos do Buriti

ÚLTIMAS

Corumbá

Acidente entre dois carros deixa três feridos no Aeroporto, em área atendida pela PRF

Atendimento emergencial ocorreu no local; após avaliação, o motorista de 69 anos foi levado ao pronto-socorro

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Números sorteados foram: 09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo