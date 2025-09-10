PF combate abuso sexual infantojuvenil em Corumbá

Divulgação Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10/9), a 18ª fase da Operação Nicolau, para

Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade, que resultou na prisão em flagrante de um suspeito. A ordem judicial foi emitida pela 1ª Vara Criminal de Corumbá. No local, os agentes apreenderam mídias digitais, que passarão por perícia para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos na rede criminosa.

O indivíduo detido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal e poderá ser responsabilizado pelos crimes de produção e armazenamento de material relacionado a abuso sexual de crianças e adolescentes.

Apesar de a legislação brasileira ainda utilizar o termo "pornografia" (conforme o artigo 241-E da Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente), para descrever conteúdos envolvendo crianças ou adolescentes em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou a exibição de seus órgãos genitais com finalidade sexual, a comunidade internacional tem adotado uma terminologia mais adequada. Expressões como "abuso sexual de crianças e adolescentes" ou "violência sexual infantojuvenil" são preferidas, pois refletem com maior precisão a gravidade e o impacto desses crimes nas vítimas.

A Polícia Federal também reforça a importância do papel dos pais e responsáveis na proteção dos jovens, tanto no ambiente digital quanto no físico. É fundamental manter um diálogo aberto com crianças e adolescentes sobre os riscos existentes na internet, orientando-os sobre o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos. Acompanhar de perto as atividades online, observar mudanças de comportamento — como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso de dispositivos eletrônicos — pode ser crucial para detectar possíveis situações de perigo.

Além disso, é essencial ensinar os jovens a reconhecer e reagir diante de abordagens inadequadas no ambiente virtual, deixando claro que sempre podem e devem buscar ajuda. A prevenção continua sendo a forma mais eficaz de proteger crianças e adolescentes, e a informação é uma ferramenta poderosa na promoção da segurança e do bem-estar.

