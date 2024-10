PF combate contrabando de cigarros eletrônicos

A Polícia Federal deflagrou, a segunda fase da Operação Fake Student, em combate ao contrabando de cigarros eletrônicos.

A investigação se iniciou a partir da prisão em flagrante de uma das envolvidas transportando mais de mil unidades de cigarros eletrônicos. A partir da análise dos dados do celular apreendido com a indiciada, verificou-se grande movimentação de recursos financeiros, com a participação da mãe da investigada, em razão de negociações de produtos contrabandeados.

Diante disso, foi deferida a representação por sequestro e bloqueio de bens das investigadas, no valor individualizado de mais de R$ 902 mil sendo um dos meios para sua realização a busca cumprida na data de hoje. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Jales. Durante a operação foi apreendido um veículo.