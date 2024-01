PF combate desmatamento ilegal na região de Itaquiraí/MS

A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira, 26/1, mandado de busca e apreensão em Itaquiraí/MS, com a finalidade de identificar responsáveis e envolvidos com desmatamento em Áreas de Reserva Legal em terras de domínio público.

As investigações revelaram que vem ocorrendo, de forma sistemática, desmatamentos nas áreas de reserva legal. As madeiras retiradas são vendidas a comerciantes e atravessadores de cidades próximas ao município de Itaquiraí.

Com o cumprimento das medidas pretende-se identificar todas as pessoas que têm envolvimento com os crimes ambientais ocorridos, bem como os compradores finais e receptadores da madeira extraída ilegalmente.

A ação contou com o apoio do Batalhão da Polícia Militar Ambiental de Naviraí/MS