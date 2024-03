PF combate tráfico de drogas em Dourados

A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira, 6/03, três mandados prisão temporária e dois mandados de busca e apreensão na cidade de Dourados/MS, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas.

A investigação teve início em 2021 com a prisão de um casal transportando, de forma oculta em um veículo, 40 quilos de cocaína. A droga havia sido adquirida na fronteira e estava sendo levada para o Paraná. No decorrer das investigações, outras apreensões foram realizadas, em residências e em veículos, com fortes indícios de uma organização criminosa instalada na cidade de Dourados/MS e na região da fronteira do Brasil com Paraguai, responsável por remessas de drogas para os estados vizinhos a Mato Grosso do Sul.

Na ação desta tarde foram presos três indivíduos ligados à organização criminosa e apreendidos celulares e documentos.

O tráfico de drogas tem pena prevista de reclusão de cinco a 15 anos.