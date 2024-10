PF cumpre mandados em caso de compra de votos em Naviraí

Na manhã desta quarta-feira (9/10), a Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral, em seis endereços distintos. As ordens judiciais foram deferidas em representação policial no âmbito de inquérito instaurado para apurar crime de captação ilícita de sufrágio, conhecido como compra de votos.

As investigações foram iniciadas no sábado (5/10), véspera das eleições municipais, após denúncia anônima. A Polícia Federal solicitou à Justiça Eleitoral a expedição de um mandado de busca, que foi cumprido imediatamente em um posto de combustíveis na zona central de Naviraí. O local estaria sendo utilizado para o fornecimento gratuito de combustível a eleitores, supostamente pelo pai de um candidato a vereador e pelo próprio candidato, utilizando uma conta de abastecimento do clube de futebol local.

Documentos e dados de sistemas de informática obtidos no posto corroboraram a denúncia, constatando-se múltiplos abastecimentos vinculados à conta do clube. Com base nessas informações, foi solicitada à Justiça a expedição de novos mandados de busca e apreensão em seis endereços, incluindo as residências do candidato e de seu pai, o restaurante de propriedade do pai, a sede do clube de futebol e a residência do presidente do clube.

A operação contou com a participação de 24 policiais federais, que cumpriram os mandados nas primeiras horas da manhã. Durante as buscas, verificou-se que alguns investigados haviam apagado dados de seus celulares, possivelmente para ocultar provas. Também foram encontrados documentos relacionados ao inquérito policial, rasgados e escondidos no sistema de escoamento de águas pluviais da residência de um dos investigados.

*As informações são do site da Polícia Federal