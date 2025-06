PF cumpre ordens judiciais em investigação que apura fraudes no INSS

Unidade do INSS / Agência Brasil

A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira, 13, ordens judiciais de indisponibilidade de bens relacionadas à Operação Sem Desconto, que investiga esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Ao todo, foram 14 imóveis indisponibilizados, com estimativa patrimonial superior a R$ 20 milhões. As medidas foram autorizadas pela 3ª Vara Federal de Sergipe e resultam do aprofundamento das investigações conduzidas pela Polícia Federal. A decisão atinge também bens de duas pessoas jurídicas que passaram, nesta nova etapa, a integrar o rol de empresas envolvidas.