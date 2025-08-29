PF deflagra operação contra comércio ilegal de arma de fogo em MS

Suspeitos faziam rifas de armas e postam em grupos de WhatsApp
PF, divulgação
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (29), a operação RIFA.com, para combater o comércio ilegal de armas de fogo e a realização de rifas sem autorização legal em Mato Grosso do Sul.
Assim, o alvo da operação se apresentava como despachante de armas e promovia sorteios de armamentos de uso permitido e restrito por meio de grupos no WhatsApp.
Os participantes eram, em sua maioria, caçadores, atiradores e colecionadores (CACs).
Entretanto, a legislação brasileira exige autorização específica para a comercialização de armas de fogo e para a realização de sorteios de bens ou valores em dinheiro.
Porém, no caso que está sendo investigado, nenhuma autorização havia sido concedida.
A Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul expediu mandado de busca e apreensão, que foi cumprido pelos policiais federais em Campo Grande.
