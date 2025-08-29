PF deflagra operação contra comércio ilegal de arma de fogo em MS

PF, divulgação

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (29), a operação RIFA.com, para combater o comércio ilegal de armas de fogo e a realização de rifas sem autorização legal em Mato Grosso do Sul.

Assim, o alvo da operação se apresentava como despachante de armas e promovia sorteios de armamentos de uso permitido e restrito por meio de grupos no WhatsApp.

Os participantes eram, em sua maioria, caçadores, atiradores e colecionadores (CACs).

Entretanto, a legislação brasileira exige autorização específica para a comercialização de armas de fogo e para a realização de sorteios de bens ou valores em dinheiro.

Porém, no caso que está sendo investigado, nenhuma autorização havia sido concedida.

A Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul expediu mandado de busca e apreensão, que foi cumprido pelos policiais federais em Campo Grande.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!