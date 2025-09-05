Acessibilidade

05 de Setembro de 2025 • 20:26

Buscar

Últimas notícias
X
Policial

PF deflagra operação contra fraudes em benefícios do INSS em Campo Grande

A investigação, iniciada em março de 2025, contou com apoio do Núcleo de Inteligência do INSS em Mato Grosso do Sul

Redação

Publicado em 05/09/2025 às 20:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ilustrativa

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (5) a Operação Desbloqueio, para apurar fraudes no desbloqueio de benefícios previdenciários usados na contratação de empréstimos consignados.

Conforme as investigações, um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), lotado em Campo Grande, teria usado sua senha e matrícula funcionais para liberar, de forma irregular, milhares de benefícios. A ação possibilitou a contratação de empréstimos que podem superar R$ 33 milhões.

Leia Também

• INSS suspende empréstimos consignados em nome de incapaz sem decisão judicial

• Prova de Vida já foi feita por 90% dos beneficiários do INSS

• INSS: Senado aprova bônus para servidor acelerar análise de benefícios

Durante a operação, quatro policiais federais cumpriram na capital um mandado de busca e apreensão e um mandado de suspensão do exercício da função pública, expedidos pela Justiça Federal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Idoso condenado por estupro de vulnerável é preso em Camapuã

Educação

Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje

Polícia

Operação apreende carne de abate clandestino em Bandeirantes

Polícia Civil fecha abatedouro clandestino de frangos em Campo Grande

Abate clandestino vendia carne em conveniência de Porto Murtinho

Dona de mercado é presa por venda de carne de abate clandestino

Polícia

Irmãos condenados por estupros de crianças são presos em Terenos

Publicidade

Polícia

PRF localiza 363kg de skunk ocultos em carga de minério em Anastácio

ÚLTIMAS

Economia

Cesta básica tem queda em Campo Grande e alivia bolso do trabalhador

A capital sul-mato-grossense registrou uma redução de 0,20% no custo da cesta básica

Economia

Poupança retiradas saídas líquidas de R$ 7,6 bi em agosto

Saldo acumulado no ano já chega a R$ 63,5 bilhões negativos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo