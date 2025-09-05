PF deflagra operação contra fraudes em benefícios do INSS em Campo Grande

A investigação, iniciada em março de 2025, contou com apoio do Núcleo de Inteligência do INSS em Mato Grosso do Sul
Ilustrativa
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (5) a Operação Desbloqueio, para apurar fraudes no desbloqueio de benefícios previdenciários usados na contratação de empréstimos consignados.
Conforme as investigações, um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), lotado em Campo Grande, teria usado sua senha e matrícula funcionais para liberar, de forma irregular, milhares de benefícios. A ação possibilitou a contratação de empréstimos que podem superar R$ 33 milhões.
Durante a operação, quatro policiais federais cumpriram na capital um mandado de busca e apreensão e um mandado de suspensão do exercício da função pública, expedidos pela Justiça Federal.
