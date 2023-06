PF deflagra operação Ilha da Fantasia

Sede da Policia federal / Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (15), a operação Ilha da Fantasia contra um esquema criminoso que captava recursos financeiros das vítimas, prometendo lucros expressivos, por meio da compra e venda de criptomoedas. De acordo com as investigações, os suspeitos movimentaram aproximadamente R$ 600 milhões nos últimos três anos.

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, sendo parte deles na sede da empresa Fiji Solutions, que atua no ramo de criptoativos no bairro do Catolé, em Campina Grande, na Paraíba. No município foram cumpridos ainda, 3 mandados de prisão preventiva. Um dos alvos já havia sido detido, nessa quarta-feira (14), na cidade do Rio de Janeiro pela Polícia Civil, por causa de outra ordem de prisão pelo crime de abuso sexual infantil.

Os acusados vão responder, agora, por crimes contra o sistema financeiro nacional e organização criminosa. Nós tentamos contato com a Fiji Solutions, mas as ligações não foram atendidas.