PF encontra irregularidades na investigação da morte de Marielle

A força-tarefa da Polícia Federal (PF) que auxilia nas investigações do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes encontrou possíveis crimes cometidos pela Polícia Civil durante a condução do inquérito. As informações são da coluna Guilherme Amado, do Metrópoles.

O acompanhamento da PF ao caso começou em março deste ano, após pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

A apuração da PF apontou que alguns policiais que se envolveram nas investigações fizeram, propositalmente, manobras dentro do inquérito visando conduzir a diligência para caminhos sem saída, além de induzir ao erro.

No total, o caso Marielle passou por cinco delegados na Polícia Civil e três equipes.