PF incinera 5,8 toneladas de drogas em Ponta Porã

A Polícia Federal incinerou, na manhã desta segunda-feira, 27/5, pouco mais de 5.800 kg de drogas, entre cocaína e maconha. A carga de entorpecente foi escoltada por um comboio composto por Policiais Federais e policiais da Força Nacional de Segurança.

Essa incineração de drogas, segunda do ano de 2024, foi autorizada pela Justiça e acompanhada por representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária. A quantidade de drogas corresponde ao apreendido pela Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã no período de fevereiro a maio deste ano.

*As informações são do site da Polícia Federal