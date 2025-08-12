PF investiga desvios milionários de verbas do SUS em operação no MS e SP

Divulgação Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (12) a Operação Rastro Cirúrgico para apurar crimes de peculato, desvio de recursos públicos, fraude em licitações e irregularidades em contratos envolvendo verbas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, além de medidas de bloqueio, sequestro e arresto de bens no valor de até R$ 5 milhões por pessoa física ou jurídica investigada. A Justiça também determinou o afastamento de funções públicas e proibiu os suspeitos de contratar com o poder público.

Durante as ações, os agentes apreenderam veículos, armas, motocicletas de alto valor e pedras preciosas.

Alvo em três cidades

As ordens judiciais foram expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), após representação da PF, do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A competência do tribunal foi definida devido à participação de um investigado com foro privilegiado.

Dos 13 mandados, seis foram cumpridos em Selvíria, três em Aparecida do Taboado e quatro em São José do Rio Preto (SP).

Esquema e fraudes

Segundo a investigação, havia indícios de inexecução contratual, superfaturamento e sobrepreço em Atas de Registro de Preço e contratos administrativos. Foram identificados contratos múltiplos — alguns sequer publicados em portais de transparência — com objetos idênticos, vigência simultânea e as mesmas partes envolvidas, permitindo pagamentos repetidos por um mesmo procedimento cirúrgico ou serviço médico.

A PF também descobriu que uma das clínicas contratadas não existia fisicamente.

