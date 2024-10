PF investiga manejo de gado irregular em área devastada no Pantanal

O fogo, segundo a PF, era prática reiterada dos acusados e chegou até a Bolívia / Divulgação

Durante a Operação Arraial São João, com investigação de incêndios criminosos no Pantanal de Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal também investiga indícios ainda de manejo de gado irregular proveniente da Bolívia na área devastada. Nesta quinta-feira, 10, a equipe deflagrou operação para combate de crimes de incêndio, desmatamento, exploração ilegal de terras da União, associação criminosa, entre outros, na região de Corumbá.

Durante as investigações dos incêndios ocorridos neste ano de 2024, os dados coletados revelaram que a área queimada é alvo reiterado deste tipo de crime ambiental e, posteriormente, alvo também de grilagem das áreas com a realização de fraudes junto aos órgãos governamentais. Há indícios ainda de manejo de gado irregular proveniente da Bolívia na área devastada.

A perícia da Polícia Federal identificou que aproximadamente 30 mil hectares do bioma pantanal foram queimados por ação dos investigados. A catástrofe ganhou grande repercussão, tendo em vista que o ápice das queimadas ocorreu no final de semana do Arraial São João, tradicional festa junina de Corumbá, revelando imagens impactantes enquanto a margem do Rio Paraguai ardia em chamas.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de provocar incêndio em mata ou floresta, desmatar e explorar economicamente área de domínio público, falsidade ideológica, grilagem de terras e associação criminosa.