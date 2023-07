PF investiga policial do DOF que fazia segurança de megatraficante

Um policial militar do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), tropa de elite da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, é suspeito de integrar o grupo paramilitar contratado para a segurança do megatraficante Antônio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota, conhecido como “Dom”.

O traficante, que controla uma rede criminosa na fronteira do Brasil com o Paraguai, escapou de uma operação das polícias dos dois países fugindo de helicóptero, na última sexta-feira, 30. A Polícia Federal suspeita que um vazamento de informações sobre a operação ajudou a fuga de Dom.

O 3º sargento Ygor Nunes Nascimento, lotado no batalhão do DOF em Dourados, no sul do Estado, foi preso por policiais do próprio departamento e agentes da PF. A prisão foi acompanhada pela Corregedoria da PM. Com ele foram apreendidos uma pistola Glock com numeração raspada, um carregador com 17 munições e dois carregadores de fuzil.

Durante o depoimento, Nascimento invocou o direito ao silêncio e não deu explicações sobre a arma. O PM teve a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Federal de Ponta Porã.

No despacho, o juiz Fábio Fischer se referiu ao policial como integrante de um grupo de mercenários. “A investigação demonstra que Motinha colocou em sua rotina de vida (já que andava escoltado) e de seus atos ilícitos (tráfico de drogas) a atuação desse grupo de homens fortemente armados e com grande know/how policial/militar, sendo denominado por enésimas vezes pelos órgãos de investigação (MPF e DPF) como mercenários”.

Conforme a PF, o policial é conhecido na organização criminosa como ‘Romanov’ e teria atuado na escolta de traficantes que ele deveria prender. A tropa especializada do DOF tem a missão de reprimir a ação de criminosos ao longo de mais de 800 quilômetros de fronteira com o Paraguai e a Bolívia.

As principais rotas de escoamento da cocaína boliviana e da maconha paraguaia cruzam a fronteira, onde o “clã Mota”, como é conhecida a família de ‘Dom’, atua desde a década de 1970. O apelido “Dom” é referência à máfia siciliana de Dom Corleone, retratada no cinema na trilogia “O Poderoso Chefão”.