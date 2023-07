PF prende em Santa Catarina traficantes que agiam em Mato Grosso do Sul

Itens apreendidos na operação / Divulgação

Uma operação da Polícia Federal, nesta sexta-feira, 7, prendeu integrantes de uma quadrilha que atuava no tráfico de drogas em Ponta Porã. Com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, três foram detidos em casas de luxo de Balneário Camboriú.

Policiais de Balneário Camboriú estavam em um restaurante, quando notaram o trio com carros de luxo e placas do Paraguai. Eles acompanharam os suspeitos até um imóvel de luxo.

Após investigação, a equipe identificou os acusados, que foram indiciados por homicídio na fronteira de Mato Grosso do Sul, em 2016.

A Justiça autorizou busca e apreensão e a prisão dos mesmo. Durante as buscas os policiais encontraram armas de fogo com equipamentos de uso restrito, máscara e diversos telefones celulares, prendendo os suspeitos em flagrante pelo crime de porte ilegal de armas de fogo.

Eles foram identificados como suspeitos de envolvimento com facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas com atuação na fronteira de MS com o Paraguai.