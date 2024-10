PF prende foragido da Justiça em Corumbá

A Polícia Federal prendeu, na manhã de quarta-feira (2), um homem foragido da Justiça, acusado de estupro de vulnerável. O indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto desde abril de 2024 e foi localizado em uma operação conjunta da PF.

Apesar das restrições impostas durante o período eleitoral, a legislação permite a realização de prisões em casos de flagrante delito e condenações definitivas por crimes inafiançáveis. As autoridades reforçam que a proteção das vítimas e a aplicação da lei são prioritárias, independentemente do contexto eleitoral.

A ação da Polícia Federal é um lembrete da importância da vigilância contínua em relação a crimes graves e do compromisso do sistema de justiça em responsabilizar aqueles que cometem atos de violência. A sociedade aguarda que esses casos sejam tratados com a seriedade que merecem, garantindo segurança e justiça para todos.

*As informações são do site da Polícia Federal