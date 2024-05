PF prende homem em flagrante por contrabando de cigarros

A Polícia Federal apreendeu, no sábado, 25/5, uma carreta carregada com aproximadamente 300 caixas de cigarro de origem estrangeira, de ingresso e comercialização proibidos no Brasil.

A carga contrabandeada, carregada em Campo Grande, estava acondicionada sobre uma carga legal de 11 toneladas de sal e tinha por destino o estado de Rondônia. O motorista do caminhão foi preso em flagrante.

*As informações são do site da Polícia Federal