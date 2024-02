PF prende o "Barão do Pó" em fazenda de MS

Reprodução

A Polícia Federal prendeu o homem apontado como chefe do tráfico de drogas na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Antônio Joaquim Mota, o Tonho” foi encontrado em sua fazenda, localizada em Ponta Porã.



O suspeito foi preso preventivamente por tráfico internacional de drogas, posse e tráfico ilegal de arma de fogo e organização criminosa.



As investigações apontam que “Tonho” é o patriarca do clã Mota, organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas, a partir de Ponta Porã.



Também há fortes indícios da venda de armamento pesado, inclusive, com vídeos de membros da organização demonstrando a letalidade das armas.



O suspeito preso, na terça (20), é pai de Antônio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota, o 'Dom', que fugiu de helicóptero um dia antes da Polícia Federal deflagrar operação que pretendia prendê-lo.



Segundo as investigações, a família Mota permeia as estruturas do crime organizado na fronteira e é uma das responsáveis por ligar a droga produzida no Paraguai a outros países.



O clã atua há mais de 70 no tráfico internacional e por isso “Tonho” também é conhecido como o “Barão do Pó”.

Após a prisão, "Tonho" foi transferido de helicóptero de Ponta Porã para Campo Grande. O suspeito deve ser encaminhado para o Presídio Federal de Campo Grande.